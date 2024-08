Incendio Pulsano, Di Cuia: 'Vicini alla comunità, sosterremo processo di ripartenza'

BARI - “Oggi, su invito del sindaco, ho partecipato al consiglio comunale monotematico di Pulsano sull’incendio che ha scosso la comunità lo scorso 30 luglio. Sono intervenuto per ribadire la nostra vicinanza alla comunità pulsanese e per assicurare il nostro impegno per sostenere i processi di ricostruzione e ripartenza. Un percorso che ci vedrà impegnati a tutti i livelli istituzionali affinché Pulsano possa lasciarsi alle spalle un periodo buio e doloroso come questo”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.