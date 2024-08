Incidente mortale sull'Autostrada A1: un morto e oltre 25 feriti

Badia al Pino (Arezzo) – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio sull'Autostrada A1, al km 360 in direzione Firenze, all'altezza di Badia al Pino. Un pullman pieno di turisti di origine asiatica è rimasto coinvolto in un tragico scontro intorno alle 17:00. Il bilancio è drammatico: una persona è morta e oltre 25 sono rimaste ferite, di cui due in condizioni critiche.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, il pullman avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada e appoggiandosi su un fianco. Le cause precise dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell'incidente, i soccorsi sono intervenuti prontamente con un massiccio dispiegamento di forze.

I soccorsi

Sul posto sono giunte 14 ambulanze, un'automedica, un'auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxiemergenze, un elicottero della Asl e due mezzi dei vigili del fuoco, oltre agli agenti delle forze dell'ordine. I feriti sono stati classificati secondo la gravità delle loro condizioni: due sono in codice rosso, 11 in codice giallo e 12 in codice verde.

Trasferimenti e cure

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Arezzo, Siena e Valdarno. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato su X (ex Twitter) di essere in contatto con il direttore generale della Asl Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, che sta coordinando il piano Maxiemergenze 118 di Arezzo. Giani ha espresso la sua vicinanza alle persone coinvolte e ai loro familiari.

Le indagini

Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell'incidente e identificare le vittime. Al momento, non sono state rese note le generalità e l'età delle persone coinvolte. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.