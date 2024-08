Incidente mortale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia: agricoltore perde la vita schiacciato dal trattore

TRINITAPOLI- Tragedia nelle campagne tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, dove un agricoltore di circa 50 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un tragico incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo una strada di campagna a bordo del suo trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il trattore si è ribaltato, finendo contro un albero e schiacciando il conducente.I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare l'agricoltore, che è morto sul colpo.La polizia locale è attualmente sul posto per eseguire i rilievi e cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Le indagini sono in corso per determinare se ci siano stati eventuali malfunzionamenti del mezzo o altri fattori che abbiano contribuito al drammatico esito.