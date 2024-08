Inter, Calhanoglu: ''Ora ci aspetta l'Atalanta, avversaria tosta e difficile''

MILANO - Aggiorna le proprie statistiche, infiamma lo stadio, segna il gol che chiude la partita: Hakan Calhanoglu, come sempre, implacabile. San Siro canta per lui, lui segna dal dischetto e firma il 2-0 sul Lecce. I numeri sono importanti: 17° rigore segnato su 17 calciati in Serie A. Dalla stagione 2023/24, considerando i maggiori cinque campionati europei, il centrocampista turco è il giocatore ad aver segnato più volte dagli 11 metri. Nessuno, in Serie A, ha registrato una striscia più lunga di rigori da quando il dato è disponibile (dal 2005/06 - segue a 16 Giampaolo Pazzini, tra il 2012 e il 2020).

“Questa era una partita molto importante, la prima in casa. Dopo il Genoa eravamo tranquilli, era fondamentale vincere davanti ai nostri tifosi. Chi è andato in nazionale ha avuto solo tre settimane di preparazione, le forze stanno tornando nelle gambe, serve un po' di tempo. Noi vogliamo continuare con il lavoro fatto nella passata stagione, tutte le squadre vogliono metterci in difficoltà ma noi andiamo per la nostra strada. Darmian? Il nostro segreto è essere una squadra, tutti insieme, poi le occasioni arrivano, oggi è arrivata a Matteo. Tutte le squadre si sono rinforzate, ora ci aspetta l'Atalanta: avversaria sempre tosta e difficile.”

Le parole del centrocampista Hakan Calhanoglu, in gol dal dischetto contro il Lecce a San Siro.