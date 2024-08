Lama-San Vito-Talsano: chiesta l’installazione di nuove reti idriche e fognarie

TARANTO – Circa 400 strade del comprensorio “Lama-San Vito-Talsano” saranno interessate da un importante progetto di acquisizione, avviato dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al procedimento di usucapione lo scorso 2 agosto, con l’obiettivo di includere ufficialmente le vie nel patrimonio pubblico. La comunicazione è stata trasmessa all'Autorità Idrica Pugliese (AIP) e all'AQP (Acquedotto Pugliese), insieme a una richiesta di verifiche per l’installazione di nuovi tronchi idrici e fognari nelle aree ancora sprovviste di tali servizi.

L’intervento non si limita all'acquisizione delle strade ma punta anche a migliorare la qualità della vita dei residenti. L’installazione di infrastrutture fondamentali, come l'acqua potabile e la rete fognaria, è considerata una priorità per risolvere le problematiche che da tempo affliggono le zone periferiche di Taranto. Questo progetto di riqualificazione fa parte del più ampio piano “Ecosistema Taranto”, che mira a una rigenerazione urbana su larga scala.

Riqualificazione e Miglioramento della Vita nei Quartieri Periferici

Il processo di acquisizione delle strade è volto a regolarizzare situazioni di incertezza giuridica, ottimizzando la gestione delle infrastrutture pubbliche. Le vie coinvolte erano già beneficiarie di alcuni servizi come illuminazione e raccolta dei rifiuti, ma l’inclusione ufficiale nel patrimonio comunale consentirà di estendere anche i servizi idrici e fognari. Questo intervento risponde all'esigenza di garantire ai cittadini un accesso più efficiente all'acqua e una rete fognaria adeguata.

"L'obiettivo è migliorare la qualità della vita per tutti i residenti del comprensorio Lama-San Vito-Talsano", ha dichiarato il sindaco Melucci. L'inclusione delle vie nel patrimonio pubblico permetterà all’amministrazione di agire in modo più rapido e coordinato, intervenendo direttamente sulle infrastrutture.

Un Passo Avanti nel Piano "Ecosistema Taranto"

Il progetto rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana “Ecosistema Taranto”, che mira a trasformare l’intera città attraverso interventi mirati nelle aree periferiche. Con l’acquisizione delle vie e l’installazione delle infrastrutture, l’Amministrazione Melucci prosegue il suo impegno per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, volto a migliorare la gestione del territorio e a rispondere alle esigenze della collettività.