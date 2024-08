Latiano: crolla un edificio nella notte, paura tra i residenti

LATIANO - Un grande edificio, sede di un negozio di articoli per la casa con deposito annesso, è crollato la scorsa notte intorno alle 4 a Latiano, in provincia di Brindisi. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti, ma i vigili del fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie per escludere l'eventuale presenza di persone. Per le operazioni di ricerca si stanno utilizzando anche cani molecolari.

Il crollo ha provocato un forte boato che ha svegliato i residenti del quartiere, molti dei quali, spaventati, sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto. Nonostante il grande spavento, non risultano persone coinvolte.

Dalle prime informazioni emerse, l’edificio, che ospitava un negozio che vendeva anche articoli per animali, non era dotato di allacci al gas né di bombole, escludendo quindi la possibilità di una fuga di gas come causa del crollo. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le dinamiche dell’incidente e le ragioni che hanno portato al collasso della struttura.