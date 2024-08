L’Osservatorio Diplomatico Internazionale annuncia il premio 'Ambasciatore di Buona Volontà' per il kosovaro Enver Hoxhaj

(Enver Hoxhaj Vice Presidente del Parlamento ed ex ministro degli Esteri del Kosovo con Vito Grittani)

Le due delegazioni

ROMA - Il cavaliere Vito Grittani, fondatore dell'Osservatorio Diplomatico Internazionale - ODI, ha fatto visita nei giorni scorsi al parlamento del Kosovo portando una lettera ufficiale a Enver Hoxhaj, ex Ministro degli Affari Esteri del Kosovo, nella quale si comunica che a breve gli sarà consegnato il Premio Internazionale "Ambasciatore di Buona Volontà ODI- VG.Grittani intrattiene rapporti con l'ex ministro e attuale vicepresidente del parlamento del Kosovo da molti anni. Enver Hoxhaj ha ringraziato Grittani per tutto quello che ha fatto e farà per il suo Paese ringraziandolo e accettando il premio “Ambasciatore di Buona Volontà”.Il premio dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale costituisce un riconoscimento a personalità internazionali che si distinguono per la loro attività mirata alla convivenza pacifica tra i popoli e al consolidamento dei rapporti culturali ed economici nella comunità internazionale. Nuovi incontri sono in programma per settembre in Italia. Per l’occasione si terrà la consegna del premio.Professore all'Università di Pristina, Enver Hoxhaj ha lavorato presso la World University Service- WUS Austria e ha fondato l’Istituto kosovaro di ricerca e documentazione. È stato due volte ministro degli Esteri, dal 2011 al 2014 e dal giugno 2016 all’agosto 2017.