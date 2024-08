Malamovida a Gallipoli: due feriti ricoverati in ospedale dopo aggressione alla Baia Verde

GALLIPOLI – Si è conclusa con due feriti ricoverati in ospedale l'ennesima serata di malamovida nella popolare località di Baia Verde. L'episodio è avvenuto ieri sera presso il Lido Zen, uno dei lidi più frequentati della zona, e ha coinvolto un gruppo di giovani turisti padovani.Le circostanze precise dell'accaduto sono ancora in fase di chiarimento, ma secondo le prime testimonianze, una discussione nata per futili motivi avrebbe scatenato la violenza. Sembra che un apprezzamento verso una ragazza abbia innescato l'aggressione: un gruppo di avventori avrebbe circondato i giovani padovani sulla spiaggia, culminando in un violento scontro.A pagare il prezzo più alto sono stati due ragazzi padovani che hanno riportato gravi lesioni. Entrambi hanno subito contusioni e fratture vertebrali e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono serie, ma non critiche, e la prognosi è di 30 giorni.In un ulteriore sviluppo, i due feriti hanno dichiarato di essere stati aggrediti dai buttafuori del locale. Questa testimonianza ha spinto gli agenti del commissariato locale di Polizia ad avviare un'indagine approfondita per accertare le responsabilità e le dinamiche esatte dell'incidente.L'episodio ha sollevato nuovamente il problema della malamovida e della sicurezza nei luoghi di divertimento estivi, evidenziando la necessità di misure preventive più efficaci per garantire l'incolumità dei frequentatori.