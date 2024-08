Naufragio della nave Bayesian: riprese le ricerche dei sei dispersi a Santa Flavia

PALERMO - Le operazioni di ricerca dei sei dispersi a seguito del naufragio della nave Bayesian, affondata due giorni fa al largo della costa di Santa Flavia (Palermo), sono riprese questa mattina, 21 agosto. Il veliero di 56 metri, che si trovava in rada, si è inabissato rapidamente, intrappolando probabilmente alcune persone nelle cabine. Finora, solo il corpo del cuoco è stato recuperato dai sommozzatori.

Le squadre di soccorso, composte da Vigili del Fuoco, capitaneria di Porto, tecnici e ingegneri, si sono riunite a Porticello per pianificare le operazioni di immersione odierne. Al momento, quindici persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sono state tratte in salvo e sono ospitate in un hotel di Santa Flavia, mentre il proprietario della nave, il magnate britannico Mike Lynch, e il presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, risultano ancora tra i dispersi.

Il video del naufragio

Un video, ripreso dalle telecamere di una villa situata a 200 metri dal luogo dell’incidente, mostra la nave Bayesian inabissarsi nel giro di soli 60 secondi, evidenziando la rapidità con cui è avvenuto il naufragio. Ieri, 20 agosto, i sub hanno ispezionato gli spazi comuni dello scafo e oggi proveranno a raggiungere le cabine, dove si teme possano trovarsi i dispersi.

Chi sono i superstiti

I 15 superstiti, ora ospitati all'hotel Domina Zagarella di Santa Flavia, includono il comandante della nave e diversi passeggeri di varie nazionalità. Tra loro:

James Emsilie , 35 anni, con la moglie Charlotte Golunski , 35 anni, e la figlia Sophia , di un anno.

, 35 anni, con la moglie , 35 anni, e la figlia , di un anno. Angela Baccares , 57 anni, moglie del disperso Mike Lynch , insieme alla figlia Hannah , 18 anni.

, 57 anni, moglie del disperso , insieme alla figlia , 18 anni. Sasha Murray , 29 anni, irlandese.

, 29 anni, irlandese. Myin Htun Kyaw , 39 anni, del Myanmar.

, 39 anni, del Myanmar. Matthew Griffith , francese di 22 anni.

, francese di 22 anni. James Calfield , 51 anni, della Nuova Zelanda, presunto comandante.

, 51 anni, della Nuova Zelanda, presunto comandante. Ayla Ronald , 36 anni, inglese, e Matthew Fletcher , 41 anni.

, 36 anni, inglese, e , 41 anni. Koopmans Tus , 33 anni, olandese.

, 33 anni, olandese. Leo Eppel , 20 anni, nato in Sud Africa.

, 20 anni, nato in Sud Africa. Parker Eaton, inglese di 56 anni.

Completano il gruppo delle superstiti le due hostess di bordo, la sudafricana Leah Randall, 20 anni, e la tedesca Katja Chicken, 22 anni.

Le ricerche continuano senza sosta, con il supporto di motovedette, elicotteri e squadre specializzate per localizzare i dispersi e chiarire le cause del naufragio.