Parigi '24: Lorenzo Musetti conquista una medaglia storica per il tennis italiano

PARIGI - Lorenzo Musetti ha vinto la finale per il bronzo nel singolare maschile ai Giochi di Parigi 2024, segnando una vittoria storica per il tennis italiano. Il giovane tennista toscano, 22 anni, ha riportato l'Italia sul podio olimpico nel tennis dopo un secolo: l'ultimo bronzo italiano risaliva infatti al 1924, quando Uberto De Morpurgo vinse la medaglia nella stessa città ospitante, Parigi.Musetti, attualmente numero 16 del mondo e 11 del seeding, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 del ranking internazionale e 13esima forza del tabellone, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. La partita, combattuta e avvincente, ha visto Musetti emergere vittorioso nonostante un secondo set sfavorevole.La vittoria di Musetti rappresenta una pietra miliare per il tennis italiano, riportando l'attenzione su un settore sportivo che ha visto pochi successi olimpici negli ultimi decenni. Il bronzo di Musetti, conquistato con determinazione e talento, è un segnale positivo per il futuro del tennis azzurro.Nel frattempo, l'attesa è alta per la finale che assegnerà il titolo olimpico, in programma domani. I due favoriti del seeding, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, si sfideranno in un match che promette di essere spettacolare.