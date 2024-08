Rifiuti abbandonati, Perrini: 'È emergenza. Ho preparato un dossier fotografico da consegnare all’assessore Triggiani'

BARI - “Le foto (allegate in questo link https://we.tl/t-LdqO0LX09H) parlano da sole e mi chiedo: possibile che non ci sia nessuno che le invii anche al neo assessore all’Ambiente, Triggiani? L’abbandono dei rifiuti ormai in Puglia, ma in modo particolare nel Tarantino (le foto si riferiscono ai territori di Taranto, Martina Franca e Massafra), sono una vera e propria emergenza". Lo denuncia il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini."A giugno scorso - prosegue - lanciai la proposta di un tavolo allargato, partecipato dai Comuni del territorio e coordinato dalla Provincia di Taranto, finalizzato all’adozione di linee comuni e di attività da mettere in campo per far fronte al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, convinto che una conferenza dei servizi potrebbe essere lo strumento giusto per stabilire regole chiare e condivise"."Nel frattempo ho preparato un dossier fotografico che consegnerò all’assessore, perché si renda conto in quali condizioni versano le periferie e le campagne piene di rifiuti. Intanto, come segnalano gli operatori turistici, è sempre più impietoso il giudizio dei turisti e degli ospiti di stabilimenti balneari ed attività ricettive. Sempre molto critici su servizi, igiene e decoro delle aree pubbliche nonostante il bel mare, la buona cucina e la cordiale accoglienza. Per questo chiedo uno sforzo ulteriore all’assessore, affinché destini alla pulizia di queste strade altre risorse straordinarie, così come è stato già fatto in passato e affinché la Regione Puglia attivi e finanzi misure di videosorveglianza per individuare efficacemente gli incivili e punirli con sanzioni più alte” conclude Perrini.