Sicurezza, Bellomo (Lega): 'Nuova aggressione a Cc preoccupante escalation di violenza'

BARI - “La nuova aggressione a Rutigliano, in provincia di Bari, ai danni di due carabinieri, che fa seguito a quella avvenuta pochi giorni fa a Locorotondo, è il sintomo di una preoccupante escalation di violenza contro gli uomini delle forze dell’ordine. Occorre mettere in campo contromisure immediate per tutelare chi difende la sicurezza dei cittadini e rappresenta un argine alla delinquenza. Questo governo sta già operando per contrastare i piccoli e i grandi fenomeni criminali, come testimonia ampiamente un controllo del territorio che non è mai stato così capillare. Va bene un tavolo tecnico, come richiede una sigla sindacale di categoria, ma oltre a una risposta in base al quadro normativo di riferimento, con eventuali pene accessorie, ne serve anche una di carattere culturale e sociale. Non è possibile, come è accaduto recentemente con riferimento a personaggi che avrebbero dovuto ricoprire ruoli di responsabilità nell’amministrazione a Bari, che le forze dell’ordine vengano viste, anche solo a parole, come un nemico e non come un aiuto costante per i cittadini. Nell’esprimere la mia solidarietà ai due militari dell’Arma, aggrediti con viltà a colpi di spranga, mi impegno fin d’ora a fare la mia parte, anche in Parlamento con iniziative specifiche, per contrastare un fenomeno che ha in sé i germi dell’odio verso gli uomini in divisa e i loro legittimi comportamenti al servizio del bene collettivo”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.