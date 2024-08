Siglato l'accordo per la cessione dell'azienda DAR di Brindisi: nuova gestione a Italsistemi Spa

BRINDISI - Il 29 agosto è stato ufficialmente firmato l'accordo per la cessione dell'azienda DAR di Brindisi dal gruppo DEMA a Italsistemi Spa, ai sensi dell’articolo 47 della legge 428 del 1990. L’intesa, raggiunta presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, è frutto del lavoro del Comitato regionale Occupazione SEPAC, guidato dal presidente Leo Caroli, e dell'assessora alle Crisi industriali, Serena Triggiani.

L'accordo stabilisce la continuità operativa di DAR e garantisce il mantenimento dell’intero organico, assicurando ai lavoratori il rispetto dei diritti acquisiti nel precedente rapporto di lavoro. Inoltre, Italsistemi si è impegnata a considerare, per future assunzioni, gli esuberi della ex DCM, azienda anch'essa appartenente al gruppo DEMA e dismessa, con un bacino di professionalità presso il Centro per l’impiego di Brindisi.

Serena Triggiani ha espresso soddisfazione per il risultato: “Questo accordo rappresenta un traguardo importante per la tutela dei lavoratori di DAR e per il settore aerospaziale brindisino. Con la determinazione e concretezza delle parti coinvolte, abbiamo dato una risposta certa alla crisi occupazionale e inviato un segnale di ripresa per l’intero territorio industriale di Brindisi. La Regione Puglia continuerà a fornire il suo supporto”.

Anche il presidente di SEPAC, Leo Caroli, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Abbiamo garantito continuità a una realtà industriale chiave per Brindisi e sicurezza lavorativa agli 85 dipendenti che passeranno a Italsistemi. Ora discuteremo il piano industriale e gli investimenti che Italsistemi realizzerà in collaborazione con CTM Avio, auspicando una crescita in termini di innovazione e sviluppo per Brindisi e l’intera Regione Puglia”. Caroli ha aggiunto che nei prossimi mesi convocherà le parti per monitorare i progressi.