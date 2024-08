Taranto, Gdf sequestra oltre 7mila euro in banconote contraffatte

TARANTO - La Guardia di Finanza di Taranto ha portato a termine un'importante operazione di contrasto al fenomeno del falso nummario, sequestrando 210 banconote contraffatte per un valore complessivo di oltre 7mila euro.L'operazione è stata il risultato di approfondite indagini volte a ricostruire l'intera filiera della contraffazione, partendo dai singoli possessori delle banconote false. L'obiettivo era individuare eventuali reati collegati, come truffa e riciclaggio, che potrebbero essere stati commessi con l'utilizzo del denaro falsificato.Le banconote sequestrate comprendono vari tagli, con una prevalenza di quelle da 20 euro (114 pezzi, per un valore di 2.280 euro) e da 50 euro (72 pezzi, per un valore di 3.600 euro). Sono stati trovati anche 15 esemplari da 100 euro, per un totale di 1.500 euro. Le banconote da 10 euro (7 pezzi) e da 5 euro (2 pezzi) completano la lista dei tagli sequestrati. Non sono state rinvenute banconote da 200 e 500 euro.Le indagini hanno beneficiato del supporto del Centro Nazionale Analisi della Banca d'Italia, che collabora regolarmente con la Guardia di Finanza per l'identificazione delle banconote contraffatte. Questo contributo è stato fondamentale per collegare i ritrovamenti a possibili episodi criminosi avvenuti nella provincia di Taranto.