Tragedia ad Alezio: anziano muore a causa del caldo intenso

Alezio, 16 agosto 2024 - Un uomo di 90 anni è deceduto ieri in provincia di Lecce, presumibilmente a causa di un malore dovuto alle elevate temperature che stanno colpendo la regione in questi giorni. La vittima, residente ad Alezio, era uscita di casa questa mattina intorno alle 9:30, probabilmente per una passeggiata, ma le condizioni climatiche avverse hanno avuto conseguenze fatali.Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano avrebbe perso l'orientamento, continuando a camminare sotto un sole implacabile. Nonostante l'età avanzata, l'uomo ha percorso una lunga distanza a piedi, finendo per allontanarsi circa sette chilometri dal suo paese.Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una zona rurale lontana dal centro abitato, dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme non vedendolo rientrare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Le autorità locali hanno sottolineato i rischi legati alle ondate di calore, raccomandando alla popolazione, in particolare agli anziani, di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e di mantenersi idratati.