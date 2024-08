Tragedia a Torre Santa Sabina: 20enne Lombardo Muore in un Incidente

TORRE SANTA SABINA - Una vacanza in Puglia si è tragicamente conclusa per un 20enne lombardo, originario di Busto Arsizio, morto la scorsa notte a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi). Il giovane, in vacanza con alcuni amici, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente che ha lasciato sgomenti i presenti.Secondo le prime informazioni, il giovane era seduto sul sedile posteriore di una Opel Corsa quando, per cause ancora da accertare, lo sportello dell'auto si è improvvisamente aperto, facendolo cadere sull'asfalto mentre il veicolo era in movimento. La caduta gli ha causato un forte trauma cranico, risultato fatale. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto, per il 20enne non c'è stato nulla da fare.I carabinieri stanno conducendo un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. Ci sarebbe anche l'ipotesi di un gioco finito in tragedia al vaglio dei carabinieri che indagano sulla morte del 20enne. Gli amici del giovane, con i quali stava trascorrendo le vacanze in Puglia, sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine per fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte, e si attendono gli esiti degli accertamenti per comprendere le cause esatte di questa tragica perdita.