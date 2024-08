Vasto incendio boschivo a San Giovanni Rotondo: Vigili del fuoco e canadair in azione

SAN GIOVANNI ROTONDO - Un vasto incendio boschivo è in corso a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, destando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le fiamme si sono propagate rapidamente in una vasta area situata alle spalle della struttura di riabilitazione "Gli angeli di Padre Pio", che è stata prontamente messa in sicurezza per evitare rischi per gli ospiti e il personale.Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate sul posto, lavorando senza sosta per domare il rogo. A supporto delle operazioni a terra, è stato chiamato in azione anche un canadair, che sta effettuando lanci d'acqua per contenere le fiamme e impedire che si avvicinino ulteriormente alle strutture vicine.Fortunatamente, al momento non si registra alcuna situazione di pericolo per la vicina Casa Sollievo della Sofferenza, l'importante struttura ospedaliera di San Giovanni Rotondo. Le autorità restano comunque in allerta, monitorando l'evoluzione dell'incendio per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture circostanti.Le cause del vasto incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento proseguono con l’obiettivo di contenere i danni e riportare la situazione sotto controllo il più rapidamente possibile.