Wiki Loves Puglia: lunedì la presentazione della nuova edizione del concorso fotografico per la valorizzazione di monumenti e beni culturali pugliesi

BARI - Lunedì 2 settembre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano, si terrà la presentazione della nuova edizione di Wiki Loves Puglia, capitolo locale di Wiki Loves Monuments. L’edizione pugliese si inserisce nel contesto internazionale di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico al mondo, organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia, che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.Le foto di Wiki Loves Monuments 2024 andranno ad arricchire l'enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo.Wiki Loves Puglia è organizzato da Wikimedia Italia assieme all’associazione cinefotografica Kaleidos di Bari, con il contributo economico di Pugliapromozione e il patrocinio della Regione Puglia, cui quest’anno si aggiunge il patrocinio dell’ANCI, ICOM Italia (international council of museums) e AIB (associazione italiana biblioteche).All’incontro con la stampa parteciperanno il vicepresidente di Wikimedia Italia Ferdinando Traversa, la presidente dell’associazione Kaleidos e delegata regionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche Tiziana Rizzi, il coordinatore regionale per la Puglia di Wikimedia Italia Francesco Moro e il responsabile della comunicazione istituzionale di Pugliapromozione Gino Lorenzelli.La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Tutti i dettagli dell’edizione pugliese saranno illustrati nel corso della conferenza.