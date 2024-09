Agguato a Massafra: giovane pakistano ferito gravemente all'alba

MASSAFRA - Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina alle prime luci dell'alba a Massafra, dove un giovane di 22 anni, di origini pakistane, è stato vittima di un agguato. Il ragazzo è stato colpito da almeno un proiettile, che lo ha ferito alla milza e all'addome.

Subito dopo l'attacco, il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Nonostante la gravità delle ferite, il 22enne non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata.

Indagini in corso

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri, che al momento stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato e di individuare i responsabili. Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato all'aggressione, e le forze dell'ordine stanno vagliando diverse piste investigative.

Massafra, una tranquilla cittadina del tarantino, è rimasta scossa da questo atto di violenza, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti. I Carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo e sono impegnati a raccogliere testimonianze e prove per fare luce sul caso.

La situazione della vittima

Il giovane ferito, la cui identità non è stata ancora resa nota, rimane sotto stretta osservazione presso l’ospedale tarantino. Dopo l'intervento chirurgico, le sue condizioni sembrano stabili, ma i medici preferiscono mantenere riservata la prognosi per monitorare l'evoluzione delle sue condizioni nelle prossime ore.