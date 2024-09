Ai nastri di partenza la ventesima edizione della Festa dei lettori

Nell’ambito della Festa da ormai due anni si consolida la rassegna di approfondimento letterario che accompagna il programma con cinque appuntamenti sulle grandi questioni tra Novecento e la contemporaneità, stimolando il pubblico dei lettori come attraverso la letteratura Immagina il mondo.



Si parte sabato 5 ottobre alle 18.00, nel Palazzo Comunale Ostuni con Anna Toscano e la lectio “Goliarda sapienza l’arte della gioia”. La scrittrice, ispirandosi al tema del progetto annuale dell’Associazione “Immagina il mondo”, parlerà di un viaggio appassionante tra parola e immagine, tra visione e parola, che conduce per mano i lettori nell’inconscio della gioia. Seguirà, martedì 8 ottobre alle 18:00, nella Sala Leogrande dell’Università di Bari (Ex palazzo delle Poste), “Virginia Woolf: la vita è un romanzo, o il romanzo è la vita?” di e con Nadia Fusini. Saluti istituzionali della Presidente dell’Associazione Presìdi del libro Orietta Limitone. Introduzione a cura del Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini e del Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica Paolo Ponzio. Cullati dall’“onda” della lettura delle opere di una scrittrice tra le più grandi del Novecento che si dilata in altra scrittura, più scrittura, Nadia Fusini ci dirà come la scrittura può trasformare il lettore in autore o autrice ispirati dalla grande letteratura, imparando a leggere anche dentro se stessi, in una confusione creativa di stimoli, emozioni e pensieri. Mercoledì 9 ottobre alle 18:00, Luca Mari presenterà, nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò, il suo “Dialogo con un’intelligenza artificiale” una sfida tra opportunità ed etica per riflettere su quello che sta succedendo con l'ampia diffusione questi sistemi di elaborazione e nuova fruizione dei contenuti e le possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale generativa, che vantaggi può comportare e quali dilemmi etici nasconde. Nel Castello di Barletta, giovedì 10 ottobre alle 18:00, Mauro Covacich presenterà “Franz Kafka: la vertigine della modernità”. Nel centenario della scomparsa del grande autore praghese, Mauro Covacich segue Kafka nel vento dell’est, rincorre le inquietudini della mente di un genio che non avrebbe voluto essere letto. La quinta lectio è di Annarosa Buttarelli su “Carla Lonzi: i rapporti all’altezza dell’amore”, martedì 15 ottobre alle ore 18:00 nel Palazzo comunale di San Giovanni Rotondo. L’effetto della lettura delle opere di Carla Lonzi è letteralmente “un violento capogiro” per Buttarelli: la trasformazione profonda, la meraviglia del mondo nuovo, avendo basato tutta la sua vita sui rapporti umani, ci racconterà come solo le donne possono costellare i rapporti di punti luminosi e ci accompagnerà nella riflessione sulla sua opera femminista e rivoluzionaria.

Tra le centinaia di attività curate dai Presìdi e dalle scuole di ogni ordine e grado vi sono visite in biblioteca, passeggiate letterarie, gruppi di lettura, reading, laboratori, incontri con l’autore, conversazioni su temi d’attualità, mostre e spettacoli.



E ancora Leggiamo insieme! Il 1 ottobre i presìdi del libro di tutt'Italia propongono un’azione collettiva con circa cento letture pubbliche dal vivo e sui profili social.



BARI - Da domani fino al 15 ottobre la storica manifestazione dell’Associazione Presìdi del libro, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, propone centinaia di iniziative di promozione della lettura in tutt’Italia.Giunta alla sua XX edizione La Festa dei Lettori è una delle principali manifestazioni dell’associazione Presìdi del libro e ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani al mondo della lettura promuovendo una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti delle scuole primarie e secondarie della regione e il pubblico più ampio.Quest’anno si svolge da martedì 1° a martedì 15 ottobre e, come di consueto, prevede la partecipazione dei gruppi dei Presìdi del libro attivi in più di 50 Comuni pugliesi e in altre Regioni d’Italia.La Festa dei Lettori 2024 ha come tema Immagina il mondo e riflette sulla capacità degli individui e della letteratura di inventare universi possibili. L’immaginazione è una fonte inesauribile del pensiero che consente di creare mondi possibili. “Imagination is more than science” dichiarò Einstein, consapevole che perfino la scienza senza l’intuizione e la capacità immaginifica sarebbe rimasta immobile. Nel corso dei secoli, la letteratura ha esplorato universi fantastici nei quali, tuttavia, si ritrovano dinamiche reali e temi universali.Insieme ai filoni che esprimono le potenzialità precipue dell’immaginazione (utopie, distopie, fantasy, horror, fantascienza, realismo magico), ogni opera d’ingegno vi attinge a piene mani, e perfino le narrazioni più veriste si contaminano di quegli elementi d’invenzione che ne rappresentano la sostanza più intima e originale. Tra i generi, la poesia occupa uno spazio eletto nel racconto visionario per la sua straordinaria capacità di suggestionare, sorprendere ed emozionare.