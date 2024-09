Bari, parte la terza edizione di “Scendiamo in Piazza” e della campagna “Formula Anti-Odio”

BARI - L’educazione al rispetto degli spazi pubblici e alla lotta contro la discriminazione trova il suo cuore pulsante nelle scuole, luoghi in cui la diversità è una risorsa. È proprio da qui che prende avvio la terza edizione del progetto di riqualificazione urbana “Scendiamo in Piazza” e la campagna di sensibilizzazione “Formula Anti-Odio”, promosse da ACE. Gli studenti delle scuole diventano così protagonisti e portavoce di un messaggio di inclusione, rispetto e cura per l'ambiente urbano.

ACE, Retake e Diversity Lab: una partnership per il cambiamento

ACE, marchio leader nei detergenti per la casa e i tessuti, insieme a due partner d’eccezione, Retake e Diversity Lab, è il promotore di questa importante iniziativa. Retake, fondazione che promuove progetti di riqualificazione urbana attraverso il senso civico, e Diversity Lab, organizzazione impegnata nella promozione della cultura dell’inclusione, collaborano con ACE per coinvolgere i giovani nella cura degli spazi pubblici e nel contrasto all'odio e alle discriminazioni.

L’obiettivo comune di questa partnership è entrare nelle scuole per sensibilizzare gli studenti e invitarli a prendersi cura delle aree pubbliche intorno ai loro istituti, cancellando le scritte discriminatorie dai muri delle città. Si tratta di un'iniziativa che non solo riqualifica gli spazi, ma che mira anche a combattere le forme di odio che si manifestano nelle nostre comunità.

Un progetto diffuso in tutta Italia

L’edizione 2024 del progetto vedrà il suo debutto a Bari il 28 settembre, con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di I grado Nicola Zingarelli. Successivamente, il progetto si sposterà in altre città italiane, come Padova, Campobasso, Palermo e Napoli. A Bari, l’evento si terrà presso il Parco Don Tonino Bello, dove studenti, famiglie, insegnanti e cittadini collaboreranno con i volontari di ACE e Retake per pulire e abbellire l’area. Gli studenti parteciperanno inoltre a laboratori sul linguaggio inclusivo e sulle pratiche ambientali, organizzati da Diversity Lab e Retake.

La "Formula Anti-Odio" di ACE

Un elemento innovativo dell’edizione 2024 è lo speciale Spray "Formula Anti-Odio", un prodotto creato dagli esperti di innovazione di ACE, progettato appositamente per rimuovere graffiti contenenti insulti e frasi discriminatorie dai muri. Questa formula non sarà in vendita, ma verrà utilizzata dai volontari di Retake durante gli eventi per cancellare le scritte d’odio e restituire dignità agli spazi urbani.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Manuela Baffari, dirigente scolastico della Scuola Nicola Zingarelli, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: *"Siamo orgogliosi di partecipare a un'iniziativa che permette a noi e ai nostri alunni di sperimentare la cittadinanza attiva e il rispetto dell'ambiente. Prendersi cura degli spazi pubblici è un modo per prendersi cura di sé e degli altri, promuovendo valori come rispetto e collaborazione"*.

Antonio Fazzari, General Manager di Fater, ha sottolineato l’importanza del progetto per ACE: *"Con questo progetto realizziamo il purpose del nostro brand 'ACE, il pulito che unisce'. Parliamo alle nuove generazioni di decoro, di responsabilità verso gli spazi pubblici e di lotta alla discriminazione. Un ringraziamento speciale al nostro team di Ricerca e Sviluppo per la creazione della 'Formula Anti-Odio'"*.

Annalisa Condurro, referente del Progetto Scuole di Retake Bari, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per la cittadinanza attiva: *"L'inclusione è fondamentale per costruire una cittadinanza attiva. È gratificante vedere i risultati di queste opere di riqualificazione insieme ai ragazzi delle scuole, che applicano così i principi di rispetto e sensibilizzazione appresi in classe"*.

Dettagli dell’evento

L’evento di riqualificazione del Parco Don Tonino Bello a Bari è aperto al pubblico e si terrà sabato 28 settembre dalle 10:00 alle 13:00. Sarà un’occasione per tutta la comunità di partecipare attivamente alla cura degli spazi pubblici e alla diffusione di un messaggio di inclusione e rispetto.