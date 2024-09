Carmine Barbone vince a sorpresa il tricolore di Torricella

Al volante della Formula Gloria B5 il portacolori della scuderia Tramonti Corse ha accumulato con le migliori prestazioni registrate in gara 1 e in gara 3, un tempo totale di 8’41.61 necessario per battere a sorpresa il campione italiano in carica Donato Argese, in ritardo di poco meno di un secondo (8’42.20 il tempo complessivo registrato in gara 2 e 3 dal driver della Fasano Corse) sul talentuoso avversario.





“Questa è stata la mia terza gara in assoluto in carriera - ha dichiarato il vincitore –e non salivo su una macchina da un po’. Non credevo di vincere. E’ stata determinante la scelta di montare per la prima volta le gomme Pirelli, che hanno consentito la migliore resa dell’assetto della vettura. Sono felicemente sorpreso di questo successo che premia gli sforzi di tutto il team”.





Sul terzo gradino del podio è salito il driver di Agerola Rome Cioffi, a bordo della Radical Prosport per la Vesuvio Corse. Al quarto posto assoluto si è classificato il fasanese Antonio Colucci, su Formula Arcobaleno, seguito dal lucerino Giuseppe Palumbo con la sua Chiavenuto Suzuki, e dal campano Pasquale Amatruda, su Radical. Settima posizione e vittoria tra gli Under 23 per il monopolitano Francesco Rollo, su Radical SR4.





Subito dopo due spettacolari kart cross Yacar, quello del leccese Niccolò Pezzuto, che con questo risultato consolida la leadership nel classifica tricolore 24, e il monoposto del corregionale di Alberobello Lorenzo Mansueto, della New Apulia Corse. Chiude la top ten Vito Pastore, leader tra le E 1 Italia su Renault R5 Gt Turbo. Tredicesimo, sofferto, piazzamento ma comunque primato femminile per la lucerina Milena Palumbo, alle prese con problemi al cambio della sua Viali, accompagnata sul podio dalla giovane Francesca Remigio, alla sua seconda gara su Kart cross Yacar del team Ciracì, e dalla campionessa italiana Giulia Candido, su Peugeot 106 R 1.3.





Il salentino della Casarano Rally team Francesco Marotta ha alzato la coppa della Speciale Slalom con la sua Peugeot 106 1.6 16v mentre il consistente e corposo gruppo N è stato appannaggio del lucano Nichi Icuchi su Peugeot 106 1.6,davanti alle francesine 1400 di Roco Figliolia e Donato Giuliano. Nella categoria Racing Start il mattatore è Giovanni Giuliano su Citroen Saxo Vts 1.6. Infine, prova superata per il debuttante sedicenne Pietro Semeraro, con la bicilindrica Fiat 500.

TORRICELLA – Al termine di una sfida combattuta ed altalenante il Trofeo Mare e Motori ha il suo nuovo vincitore: sul mini autodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, il 19enne pilota di Benevento Carmine Barbone ha vinto oggi la sesta edizione della corsa organizzata da ASD La Fenice e da Basilicata Motorsport valida per il Campionato Italiano Formula Challenge e per il 21° Campionato Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata).