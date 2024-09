Evento esclusivo con Maurizio Cheli alla Lord Byron College ETS: Un’occasione imperdibile

BARI - La **Lord Byron College ETS**, la scuola d'inglese con oltre cinque decadi di eccellenza nella formazione linguistica, è lieta di invitarvi a un evento straordinario. Il **25 settembre**, avremo l’onore di ospitare il celebre astronauta **Maurizio Cheli** presso il nostro istituto. Questa sarà un'opportunità unica per ascoltare l’esperienza di una figura di rilievo mondiale, la cui storia di vita è una fonte d’ispirazione per chiunque desideri affrontare le sfide della vita e coglierne le opportunità.

Ma le sorprese non finiscono qui…

**Un prestigioso evento a Londra**

La Lord Byron College sarà protagonista anche a **Londra**: ad ottobre, organizzeremo un secondo evento presso la **West London University**, uno dei templi della cultura britannica. In tale occasione, presenteremo la traduzione in inglese del libro autobiografico di Maurizio Cheli, **"Tutto in un Istante"**, realizzata dai nostri esperti per onorare il genio italiano nel mondo. Alla presenza di importanti autorità, tra cui il **Lord Mayor of the City of London**, daremo ampio spazio all'astronauta italiano, promuovendo ulteriormente l'eccellenza del nostro Paese a livello internazionale. Questo evento dimostra il prestigio della Lord Byron College oltre i confini italiani e l'importanza della formazione linguistica e culturale che offriamo.

**Metodo innovativo e riconoscimento Cambridge**

La Lord Byron College si distingue per il suo approccio didattico **'Fast and Easy'**, applicato da un team di 60 docenti altamente formati secondo i più avanzati metodi post laurea TKT e Master Delta. Questo approccio potenzia l’efficacia dell’insegnamento, rendendo le lezioni più coinvolgenti e migliorando notevolmente i risultati degli esami Cambridge. Quest'anno, abbiamo raggiunto uno straordinario **97% di pass rate** agli esami finali, superando la media del 66%, un risultato che ci ha fatto guadagnare il riconoscimento come **primo centro d’esami Cambridge in Europa**. Questo onore ci è stato conferito dal direttore internazionale di Cambridge English, dott. Marc Hervè.

**Successo professionale degli studenti**

L'eccellenza formativa della Lord Byron College ETS ha permesso a molti dei nostri studenti di ottenere successi significativi e avanzamenti nelle loro carriere. La solida padronanza della lingua inglese, acquisita tramite i nostri corsi d’avanguardia, è un elemento cruciale per cogliere le migliori opportunità professionali.

**Promozioni e iscrizioni per il nuovo anno accademico**

Vi invitiamo a **rinnovare le iscrizioni** per il prossimo anno accademico, approfittando delle nostre **esclusive promozioni** con piani di pagamento dilazionabili fino a **6 rate mensili**, senza interessi o finanziamenti esterni. Questo vi permetterà di concentrarvi completamente sul vostro apprendimento, con un metodo “FAST and EASY”.

Non perdete questa **doppia opportunità**: partecipare all’evento con Maurizio Cheli e assicurarvi il vostro posto per il prossimo anno accademico a condizioni vantaggiose. Per ulteriori dettagli sull'evento o sulle promozioni attive, contattateci o visitate la nostra segreteria.

**Best wishes and see you soon!**

Prof John, Prof Andrew e il team della Lord Byron College

Fondazione Lord Byron College ETS

Info: 0805232686