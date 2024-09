IBM AI Experience - Watsonx On Tour: l’intelligenza artificiale come leva per la produttività e competitività delle imprese

BARI– Fa tappa a Bari l’IBM AI Experience - Watsonx On Tour, un ciclo di eventi organizzato da IBM in collaborazione con Confindustria Bari e BAT e Red Hat, per portare l’innovazione legata all’intelligenza artificiale (AI) generativa nelle regioni italiane. L’obiettivo è far conoscere il potenziale della tecnologia AI e promuovere l'importanza delle competenze umane per migliorare la produttività e la competitività delle aziende italiane.

Durante l'evento, tenutosi presso il Terminal Crociere del Porto di Bari, i responsabili delle aziende pugliesi hanno avuto l'opportunità di esplorare, attraverso workshop e demo pratiche, come le soluzioni di AI generativa di IBM, con la piattaforma Watsonx, possano rivoluzionare il mondo del lavoro. Watsonx, sviluppata per le esigenze del business, è basata su un approccio aperto, etico e sicuro, progettata per aumentare l'efficienza e offrire supporto in svariati ambiti, dall'ottimizzazione dei processi interni fino all’interazione con i clienti.

Secondo gli esperti, l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa potrebbe generare un impatto economico significativo, con un aumento globale della produttività stimato in 4.000 miliardi di dollari entro il 2030, di cui 290 miliardi di euro solo in Italia. Tuttavia, se il 60% delle grandi imprese italiane ha già avviato progetti di AI, solo il 15% delle PMI sta investendo in questa direzione, evidenziando un ampio margine di crescita.

Tra i relatori dell’evento, Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione e nella promozione dell’AI, puntando sulla collaborazione pubblico-privata per sostenere la trasformazione digitale delle imprese locali. Berlingerio ha annunciato anche protocolli già siglati con le cinque università pugliesi per la creazione di un hub dedicato all’intelligenza artificiale, con percorsi formativi rivolti alle micro, piccole e medie imprese.

Anche il Comune di Bari si è espresso in favore dell’innovazione tecnologica. Giovanna Iacovone, Vice Sindaca di Bari, ha sottolineato l'impegno della città nel migliorare l'efficienza dei servizi pubblici tramite strumenti di AI come assistenti virtuali e piattaforme di Digital Twin per la gestione della mobilità urbana.

Tiziana Tornaghi, General Manager Consulting di IBM Italia, ha messo l’accento sulla necessità di adottare un’AI aperta e sicura, che offra un supporto etico e responsabile, evidenziando il ruolo di Watsonx nell'accompagnare le aziende verso una crescita sostenibile.

Infine, il presidente di Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana, ha ricordato come l’AI possa essere la chiave per la competitività delle PMI, fornendo strumenti innovativi che ne aumentano la produttività e favoriscono l’innovazione anche in contesti tradizionalmente più lenti nell’adozione delle nuove tecnologie.

L’evento ha anche offerto ai partecipanti un’area esperienziale dove scoprire casi d’uso di AI nel settore delle risorse umane, del Customer Service e dell’ottimizzazione IT, oltre a sessioni dedicate alla sicurezza informatica e alla gestione delle infrastrutture.

Il tour di IBM AI Experience si concluderà a Torino a novembre, continuando a sostenere l'adozione dell’intelligenza artificiale nel panorama imprenditoriale italiano.