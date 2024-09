Sanità, Caroli (FdI): 'Il TAR di Lecce evidenzia l'incapacità della ASL di Brindisi. Necessaria subito una Commissione d’inchiesta sul Centro di Riabilitazione'

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, ha lanciato un duro attacco contro la gestione della sanità nella provincia di Brindisi, evidenziando gravi carenze che hanno portato il TAR di Lecce a sospendere l'affidamento del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica alla ASL di Brindisi. "È un segnale chiaro dell’incapacità della ASL di garantire un'assistenza adeguata," ha dichiarato Caroli, che ha inoltre annunciato la necessità di una Commissione d’inchiesta.

Caroli ha citato una serie di episodi preoccupanti accaduti nelle ultime 24 ore presso l'ospedale Perrino di Brindisi, tra cui pasti cucinati esternamente a causa della presenza del batterio della listeria nelle cucine e un neonato che, non potendo ricevere le cure necessarie, è stato trasferito d'urgenza a Lecce dopo essere nato in un’ambulanza.

"La decisione del TAR di sospendere la gestione della ASL sul Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, affidato finora alla Fondazione San Raffaele, non può sorprendere," ha continuato Caroli. "È scandaloso che solo tre giudici amministrativi abbiano rilevato queste problematiche, mentre in Assessorato e in Dipartimento alla Sanità sembra non accorgersene nessuno."

Secondo il consigliere, la situazione mette in luce possibili motivi legati a malasanità o malapolitica, sottolineando la necessità di chiarezza sugli eventi degli ultimi 24 anni. Caroli ha concluso ribadendo l'importanza dell'approvazione della proposta di legge da lui presentata per istituire una Commissione d’inchiesta, che permetta di fare luce su quanto sta accadendo nel sistema sanitario brindisino.