La Puglia nominata 'Regione Europea dello Sport 2026'

BARI - La Regione Puglia è stata ufficialmente designata "Regione europea dello Sport" per l’anno 2026. La notizia è arrivata ieri mattina tramite una comunicazione da parte di Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di Aces, l’associazione europea che, in partnership con l’Unesco, promuove lo sport in capitali, città, comunità e regioni in tutta Europa.La lettera, indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, proveniva da Bruxelles e ha elogiato la Puglia per il suo impegno esemplare nella promozione dello sport. "La Puglia ha dato un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti", si legge nel messaggio. Il riconoscimento evidenzia l'importanza dello sport non solo come mezzo per migliorare la salute, ma anche come strumento per favorire l’integrazione sociale, promuovere l’educazione e il rispetto, tutti valori fondamentali di Aces. Inoltre, viene sottolineata la qualità delle strutture sportive della regione e la ricchezza dei programmi dedicati a una vasta gamma di discipline e attività.Il presidente Michele Emiliano ha commentato con entusiasmo la notizia: “Siamo onorati per questa designazione e, come dicemmo presentando ufficialmente la nostra candidatura a luglio scorso, speriamo che, nel 2026, anno in cui si svolgeranno a Taranto i Giochi del Mediterraneo, dalla Puglia si diffonda un movimento che riconosca allo sport la sua funzione di mezzo di emancipazione e di espressione della personalità, del talento e delle capacità di ciascuno”.L'assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto e ha ricordato l’impegno costante degli ultimi anni: “Abbiamo lavorato in questi 9 anni perché lo sport sia davvero ‘per tutti’, investendo nella rete degli impianti sportivi e nell’inclusione. Sarà una lunga cavalcata fino al 2026, durante la quale promuoveremo numerose iniziative in tutta la regione, dal nord del Gargano al sud del Salento”.Questo prestigioso riconoscimento, che coincide con l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, rappresenta un'importante opportunità per la Puglia di consolidare la sua posizione nel panorama sportivo internazionale, promuovendo i valori dello sport e incrementando il benessere della sua comunità.