La Puglia sarà Regione Europea dello Sport 2026, Emiliano: 'Riconosciuto l’impegno di questa amministrazione per la promozione dello sport per tutti, strumento di integrazione socio-culturale'

BARI - La Regione Puglia è stata designata “Regione europea dello Sport” per l’anno 2026: la comunicazione è stata inviata questa mattina da Gian Francesco Lupattelli, presidente e fondatore di ACES, l’associazione che, con la partnership dell’UNESCO, riunisce capitali, città, comunità e regioni europee dello sport.La lettera, indirizzata da Bruxelles al presidente Michele Emiliano, sottolinea che la Puglia ha guadagnato il riconoscimento «dando un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l'integrazione sociale, facilitare l'istruzione e promuovere il rispetto, tutti in linea con gli obiettivi principali di ACES. La Puglia ha anche dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando encomiabili strutture sportive, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività».“Siamo onorati per questa designazione e, come dicemmo presentando ufficialmente la nostra candidatura a luglio scorso, speriamo che, nel 2026, anno in cui si svolgeranno a Taranto i Giochi del Mediterraneo, dalla Puglia si diffonda un movimento che riconosca allo sport la sua funzione di mezzo di emancipazione e quindi di pratica che consente a ciascuno di esprimere la propria personalità, il proprio talento e le proprie capacità”, ha commentato il presidente Michele Emiliano.“Abbiamo lavorato in questi 9 anni perché lo sport sia davvero ‘per tutti’, facendo crescere attenzione e investimenti su tutti i segmenti di un universo complesso che coinvolge migliaia di persone, a partire dal finanziamento della rete degli impianti sportivi”, ha detto l’assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, annunciando che “sarà una lunga cavalcata: fino al 2026, lavoreremo per fare tante iniziative di preparazione coinvolgendo tutti, dal nord del Gargano al sud del Salento.”Ufficializzata lo scorso 8 luglio in occasione della premiazione alle Eccellenze sportive pugliesi, la candidatura della Puglia è maturata attraverso una serie di passaggi, fra cui l’elaborazione di un dossier, l’ideazione di un logo, la creazione di un video, la partnership con l’Italian Padel Awards che si celebreranno proprio domani, martedì 24 settembre, a Roma, con una cerimonia che vedrà la partecipazione degli assessori Piemontese e al Turismo, Sviluppo e impresa turistica Gianfranco Lopane.Dal 10 al 12 settembre scorsi, i componenti del Comitato di Valutazione della candidatura, l’olandese Andre de Jeu, il ceco Lukas Vorel, lo spagnolo Hugo Alonso e l’andorrana Anna Majoral, hanno visitato eventi e impianti sportivi in giro per la Puglia, in particolare il PalaFlorio, il Centro Universitario Sportivo, il PalaMartino e la Scuola di Ciclismo “Franco Ballerini” a Bari; gli impianti del Tiro a segno Nazionale di Candela e il campo da baseball di Foggia. La visita si era conclusa con la cosiddetta “Difesa della candidatura” presso il Palazzo della Presidenza della Regione, momento a cui ha partecipato lo stesso presidente Emiliano.