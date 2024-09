Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino: sequestrate 12mila console con videogame piratati

Pixabay

TORINO – Un'importante operazione della Guardia di Finanza di Torino, denominata ‘Coin Up 80’, ha portato al sequestro di 12mila console di gioco, contenenti videogame degli anni ’80 piratati, per un valore complessivo di oltre 47 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, sono state condotte tra la fine del 2023 e oggi in diverse province italiane, tra cui Torino, Vercelli, Milano, Bergamo, Varese, Bologna, Verona, Venezia, Napoli, Caserta e Bari.

Le console sequestrate, tutte di fabbricazione cinese e non conformi agli standard di sicurezza, erano progettate per collegarsi alle televisioni e contenevano illegalmente una vasta collezione di videogiochi piratati, destinati agli appassionati di ‘retrogaming’. I dispositivi risultavano privi della marchiatura CE e non soddisfacevano i requisiti di sicurezza per i consumatori, presentando problemi di assemblaggio, conformità elettrica e batterie non certificate.

Nove persone, tutte di nazionalità italiana, sono state denunciate per una serie di reati, tra cui introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, ricettazione e violazione del diritto d’autore. Le console venivano distribuite sia attraverso siti web delle aziende coinvolte nel commercio illecito, con sedi a Torino, Napoli e Bari, sia tramite una rete di punti vendita in centri commerciali e marketplace globali.

L’operazione rappresenta una significativa azione contro il commercio illecito di prodotti contraffatti e piratati, dimostrando l’impegno delle autorità nel proteggere i diritti d’autore e garantire la sicurezza dei consumatori.