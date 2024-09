Minaccia di morte moglie e figlie fuggite da casa

La moglie e le figlie si erano allontanate dalla casa familiare perché avevano paura di lui. Ma l’uomo le ha cercate, le ha ritrovate a Bagnolo Cremasco e le ha minacciate di morte, anche alla presenza dei Carabinieri intervenuti. Per questo motivo un uomo, residente fuori provincia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La mattina del 13 settembre, verso le 12.00, i Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco sono stati inviati in un’abitazione del paese perché una donna aveva richiesto un intervento urgente. Alla centrale operativa dei Carabinieri di Crema ha riferito che abitava fuori provincia fino ad alcuni giorni prima e che aveva denunciato il marito per maltrattamenti.

Ma il marito aveva trovato il luogo dove lei e le figlie erano andate ad abitare e, in quel momento, era sotto la loro attuale residenza che le minacciava di morte. Giunti sul posto, per strada, i militari hanno trovato l’uomo segnalato a bordo di un’auto e lo hanno fermato e identificato. Nel frattempo, i Carabinieri sono andati a casa delle vittime, molto spaventate, che hanno riferito quello che era accaduto. Ovvero, che risiedevano tutti in altra provincia ma l’uomo era sempre stato prepotente con la donna e con le loro figlie. E, nel luogo di residenza, la moglie aveva presentato ai Carabinieri una denuncia per i maltrattamenti che aveva subito per circa 20 anni, con aggressioni verbali e fisiche indirizzate anche alle figlie. Tutte e tre erano scappate ed erano arrivate a Bagnolo Cremasco dove avevano la disponibilità di un alloggio. Ma l’uomo era riuscito a sapere dove fossero e le aveva raggiunte, inviando alcuni messaggi con minacce di morte se non fossero tornate a casa con lui.

E quando è stato bloccato dai Carabinieri ha continuato a inveire verbalmente contro di loro, continuando a minacciarle. Le vittime sono state sentite dai militari che hanno ricostruito che la donna e le figlie erano in una reale situazione di pericolo per quanto già accaduto nella precedente casa di residenza e che il 43enne, dopo averle trovate, era molto nervoso perché non volevano seguirlo. L’uomo è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia ed è stato accompagnato presso il carcere di Cremona. La mattina del 16 settembre l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.