Omicidio di Vincenza Saracino: individuato il killer, un 50enne sudamericano fuggito all'estero

TREVISO - Gli investigatori hanno individuato l'autore dell'omicidio di Vincenza Saracino, la 50enne originaria di Molfetta, trovata morta in un casolare in via Maleviste a Canizzano, vicino Treviso, dove viveva con la figlia e il marito. Il killer è un 50enne sudamericano che, dopo aver commesso il delitto, ha lasciato l'Italia, rendendosi irreperibile.

Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, e si sospetta che l'uomo si sia rifugiato in un paese del Sudamerica. È possibile che venga emesso a breve un mandato di cattura internazionale per facilitare la sua cattura e l'estradizione in Italia. Al momento, gli investigatori escludono che il movente dell'omicidio sia legato a una rapina o a questioni di natura passionale, ma è certo che la vittima conosceva il suo assassino.

Le indagini proseguono senza sosta per ottenere giustizia per Vincenza Saracino, il cui brutale omicidio ha sconvolto la comunità locale e la sua famiglia.