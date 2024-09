Quindicenne ricoverata dopo aver bevuto vodka, Galante: 'Torno a chiedere sottocommissione sulle dipendenze'

“Apprendiamo dalla stampa di una quindicenne ricoverata ieri dopo aver bevuto vodka a scuola durante una pausa delle lezioni, probabilmente per una sfida sui social. Purtroppo parliamo dell’ennesimo episodio che vede coinvolti giovanissimi che abusano di alcol. Per fortuna la ragazza sta meglio, ma non possiamo sottovalutare come si sia ulteriormente abbassata l’età media in cui i giovani si avvicinano per la prima volta ad alcool e droghe, e in molti casi si finisce poi con l’abusare di queste sostanze.

Poco prima della pausa estiva ho chiesto in Commissione Sanità di procedere all’istituzione di una sottocommissione sulle dipendenze in cui ascoltare psicologi, docenti ed operatori sanitari, così da analizzare il fenomeno ed assumere opportune iniziative di sensibilizzazione. La richiesta è stata accolta positivamente anche dal Dipartimento Salute e ora torno a chiedere la data della convocazione, perché è un impegno non più procrastinabile. Questa sottocommissione potrebbe aiutare a programmare le politiche dell’immediato futuro nel campo delle dipendenze. In linea con quanto previsto nel Piano di Azione Nazionale Dipendenze 2022-2025 (PAND).

Bisogna partire dalle scuole per la prevenzione e innovare, ampliare e rendere omogenea la rete dei Servizi per le Dipendenze, il monitoraggio dei canali digitali, l’identificazione precoce dei comportamenti a rischio correlati a internet e nuove tecnologie e identificare precocemente l’uso di nuove sostanze. È importante parlare ai ragazzi e ai genitori, che spesso fanno fatica ad ammettere che c’è un problema e a chiedere aiuto a specialisti”.