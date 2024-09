San Nicandro Garganico, arrestati due giovani per coltivazione di stupefacenti

SAN NICANDRO GARGANICO – I Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, insieme al Nucleo Carabinieri Parco, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 29enne e un 19enne, entrambi originari di San Nicandro Garganico, accusati di coltivazione illegale di marijuana.

I due giovani sono stati sorpresi mentre irrigavano una piantagione di cannabis, allestita su un terreno abbandonato che avevano illegalmente recintato e trasformato in un’area coltivata con un impianto di irrigazione autonomo. Dopo un accurato servizio di osservazione, i militari hanno proceduto all’arresto, sequestrando le attrezzature e circa 3 kg di sostanza stupefacente, destinata al mercato illegale.

Le analisi effettuate presso il Laboratorio del Comando Provinciale di Foggia hanno rivelato che dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare oltre 3.600 dosi. Entrambi i soggetti sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Foggia e sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'operazione rientra nelle attività di controllo delle aree rurali abbandonate, spesso utilizzate per fini illeciti. Si precisa che le indagini sono ancora in corso e che i due giovani non possono essere considerati colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.