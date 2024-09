Sparatoria nella notte a Modugno: ferito un uomo nei pressi della scuola De Amicis

MODUGNO - Paura nella notte a Modugno, dove un uomo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta intorno all'una e mezza in via Piave, nelle vicinanze della scuola De Amicis. L'episodio si è verificato al termine di un inseguimento, culminato con il ferimento della vittima, successivamente trasportata in ospedale. Dopo le cure del caso, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.La Polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento, sembra essere escluso il coinvolgimento della criminalità organizzata. Sul luogo della sparatoria è intervenuta anche la Scientifica, che ha effettuato i rilievi necessari per raccogliere ulteriori elementi utili all'inchiesta.