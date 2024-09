SS 100, Pagano (PD): Appello di Perrini è giusto ma sbaglia indirizzo, dia una svegliata al Ministro Salvini''

“Sottoscrivo in pieno le parole del Consigliere Perrini ma occorre cambiare destinatario.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, in relazione alle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, che ha chiesto un'audizione dell’assessore Debora Ciliento in commissione Trasporti per adottare contromisure contro i continui incidenti sulla statale 100.“Come diciamo da tempo - continua Pagano - la questione è tutta in mano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione può ben poco, se non, come ha già ampiamente fatto negli ultimi anni, chiedere finanziamenti per realizzare i progetti di messa in sicurezza e il via libera per adottare le misure temporanee. Serve a poco, allora, convocare nuovamente l’assessore se le responsabilità sono a Roma.Piuttosto, il Consigliere dia una svegliata ai suoi alleati nel Governo nazionale e faccia quanto serve per far finire questa drammatica scia di sangue sulla 100.”