OSTUNI - Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 settembre, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno. Un giovane imprenditore, originario di Ostuni, ha perso il controllo della sua auto, una BMW, schiantandosi contro un muretto a secco prima di concludere la sua drammatica corsa sull’asfalto.Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. La Polizia Locale di Ostuni è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo al giovane, la cui identità resta al momento riservata.Le autorità invitano alla massima prudenza su questo tratto di strada, teatro di numerosi incidenti nel corso degli ultimi anni.