BARI - Un tragico incidente è avvenuto sulla strada provinciale 89, che collega Palombaio a Bitonto, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita. La vittima, in sella a uno scooter, si è schiantata contro il guardrail all’altezza di una curva. Secondo le prime ricostruzioni, non risultano coinvolti altri veicoli nell'incidente.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause esatte dell'accaduto.