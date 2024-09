Ue, Palmisano (M5S): ‘Da Fitto solo danni per il Sud Italia’

ROMA - “La nuova Commissione europea, presentata da Ursula Von der Leyen, rappresenta una profonda delusione per chi, come noi, aveva creduto in un cambiamento concreto. La nomina di Raffaele Fitto a Vicepresidente esecutivo con delega alla coesione e alle riforme dell’UE ne è la prova più evidente”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano del gruppo ‘The Left’. “Il passato di Fitto come ministro – aggiunge - ha dimostrato una chiara incapacità gestionale, in particolare nella distribuzione delle risorse del Pnrr, a danno del Sud Italia e di settori fondamentali come sanità, infrastrutture e viabilità. Affidare ruoli di responsabilità europea a chi ha fallito nella gestione di fondi strategici è un errore inaccettabile”. “Per questo, il MoVimento 5 Stelle boccerà sia la nuova Commissione europea sia la candidatura di Raffaele Fitto. Ci opporremo – conclude l’europarlamentare - con determinazione a una visione di Europa sempre più distante dalle reali esigenze dei cittadini”.