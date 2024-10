A Taranto il futuro dell'oncologia urologica: al via il convegno sui nuovi approcci diagnostici e terapeutici

TARANTO – La città di Taranto si prepara ad ospitare un evento di rilevante importanza per la medicina e la ricerca oncologica: il convegno intitolato “Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in oncologia urologica”, che si terrà sabato 9 novembre presso il Delfino Hotel. Organizzato dalla GP4AI (Global Professionals for Artificial Intelligence), l’appuntamento vedrà riuniti i più grandi esperti di urologia e oncologia urologica per discutere delle più avanzate strategie di diagnosi e trattamento delle patologie oncologiche del tratto urinario.

Esperti di alto profilo e istituzioni a confronto

Tra le personalità di spicco che interverranno, il Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR e già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che aprirà i lavori dell’incontro. Il convegno vedrà la partecipazione di figure eminenti del settore, come il Prof. Giuseppe Carrieri, Presidente Nazionale della Società Italiana di Urologia, e il Dr. Giuseppe Speziale, Vicepresidente del Gruppo GVM Clinica Santa Maria di Bari. Presenti anche rappresentanti di prestigiose istituzioni sanitarie, tra cui il Dr. Nicola Straziota (Cdc - San Camillo), la Dr.ssa Monica Lovecchio (Cdc - Villa Verde), e il Prof. Carlo Bettocchi, a capo della Sezione di Andrologia della Società Europea di Urologia.

A portare il contributo delle istituzioni locali ci saranno il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il Direttore Generale ASL Taranto, Gregorio Colacicco, l'Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli, e il Presidente dell'Ordine dei Medici - Provincia di Taranto, Cosimo Nume.

Intelligenza artificiale e oncologia: nuovi scenari

Il convegno ospiterà un intervento centrale del Presidente della GP4AI, l’Avv. Claudio Caldarola, che affronterà il tema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale nei dispositivi medici, con particolare attenzione alla normativa europea per la gestione dei rischi e la tutela della sicurezza. Questa riflessione sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale in ambito medico sarà un’importante occasione per esplorare il futuro della tecnologia nell’oncologia urologica.

A dare una prospettiva internazionale sarà il collegamento da Houston, USA, con il Dott. Giannicola Genovese, originario della Basilicata e attualmente in servizio in una struttura di eccellenza negli Stati Uniti. Il Dott. Genovese condividerà l’esperienza maturata oltreoceano e le sfide globali nella lotta contro le patologie oncologiche urologiche.

Accreditamento ECM e partecipazione digitale

L’evento sarà accreditato con 8 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) e sarà possibile seguirlo in diretta video su piattaforme online come TIM e Facebook, per consentire a un pubblico più ampio di partecipare a distanza. La partecipazione è gratuita ma i posti in presenza sono limitati; gli interessati potranno iscriversi contattando la segreteria organizzativa via email all'indirizzo: events@hoteldelfinotaranto.com.

“Il congresso ha suscitato un grande interesse – commenta il Dott. Filippo Portoghese, organizzatore dell’evento – e siamo convinti che la partecipazione di figure di rilievo dell’oncologia urologica pugliese e nazionale contribuirà a fare di questo convegno un momento di grande crescita professionale.”

Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione di scambio e aggiornamento, ponendo Taranto al centro del dibattito sui più recenti sviluppi nella diagnosi e nel trattamento delle malattie oncologiche urologiche, e rendendola protagonista dell’innovazione medica a livello nazionale e internazionale.