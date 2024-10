ROMA - “Con un emendamento della Lega al dl Infrazioni, approvato alla Camera, più tutele per i balneari. I manufatti amovibili, fino alle nuove aggiudicazioni, non dovranno essere infatti smantellati fuori stagione. Un’ottima notizia per chi ha investito nella propria attività: è questa una battaglia di buonsenso della Lega e siamo soddisfatti sia andata a buon fine”. Così il senatore e coordinatore della Lega Puglia Roberto Marti.