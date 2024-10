Bob Sinclair suona ad Altamura, in consolle con le nonnine dell'Antico Forno Santa Caterina: il video diventa virale

ALTAMURA - Un evento insolito ha animato il centro di Altamura: il famoso DJ Bob Sinclair si è esibito in una performance speciale, affiancato in consolle dalle nonnine dell’Antico Forno Santa Caterina, diventate celebrità sui social. Con occhiali da sole post-serata, le simpatiche signore hanno rubato la scena, rendendo il momento ancora più iconico.Il video dell’episodio, registrato dopo la performance di Sinclair al DF Theatre di Bisceglie, è rapidamente diventato virale. Durante la visita, il DJ francese ha approfittato per assaporare pane e focaccia locali, completando così la sua esperienza autentica nella città pugliese.