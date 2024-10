Brutale aggressione nella Casa Circondariale di Taranto: Fns Cisl denuncia la situazione critica

TARANTO - La Fns Cisl Taranto Brindisi ha denunciato con fermezza l'ennesima aggressione avvenuta questa mattina nella Casa Circondariale di Taranto, dove tre Agenti della Polizia Penitenziaria sono stati violentemente aggrediti da un detenuto per motivi futili. I tre agenti sono stati costretti a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale "SS. Annunziata" e al momento si trovano sotto osservazione.La situazione nel carcere ionico è diventata insostenibile: il sovraffollamento e la presenza di detenuti con problematiche psichiatriche hanno creato un contesto di estremo pericolo per il personale penitenziario. La struttura ospita oltre il doppio dei detenuti rispetto alla capienza prevista, aggravando ulteriormente le condizioni di lavoro.La Fns Cisl ha sottolineato come le aggressioni contro il personale siano in continuo aumento, rendendo il lavoro degli Agenti estremamente pericoloso. Il sindacato ha chiesto un intervento urgente da parte dell'Amministrazione penitenziaria per ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni di sicurezza.In un comunicato, la Fns Cisl ha espresso solidarietà ai colleghi coinvolti nell’aggressione e ribadito la necessità di misure immediate e concrete per prevenire il ripetersi di episodi simili. "Il nostro obiettivo è lavorare in un ambiente sicuro e sereno," ha dichiarato il sindacato, "dove la violenza non diventi parte della quotidianità lavorativa."