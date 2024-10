In arrivo contributi per le trasferte extraregionali, Piemontese: 'Novità che risponde a un’esigenza diffusa e valorizza i nostri atleti'

BARI - La Regione Puglia, nell’ambito del Programma Operativo dello Sport 2023-2024, lancia l’Avviso pubblico “Contributo per le Trasferte Extraregionali alle Eccellenze Sportive”, un’importante misura che mira a sostenere gli atleti pugliesi impegnati in competizioni fuori dal territorio regionale. Il contributo sarà rivolto sia agli atleti individuali che alle squadre, con particolare attenzione ai diversamente abili.“Questo avviso rappresenta un novità che abbiamo elaborato per rispondere a un’esigenza molto diffusa tra gli atleti e le società sportive pugliesi,” ha dichiarato l’assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. "Contribuendo alle spese per le trasferte extraregionali, vogliamo dare un sostegno concreto alle eccellenze sportive che portano alto il nome della Puglia nei massimi campionati nazionali e internazionali. Questa iniziativa alleggerirà il peso economico sulle famiglie e sulle società, favorendo una maggiore partecipazione alle competizioni di alto livello”.L’Avviso è stato predisposto in attuazione delle linee guida adottate dalla Giunta regionale e prevede uno stanziamento complessivo di 46 mila euro, suddivisi tra sport di squadra e atleti individuali. Il bando sarà attivo da lunedì 21 ottobre a martedì 17 dicembre 2024.