In Fiera del Levante la seconda edizione del ‘Premio Imprese & Talenti’

BARI - Continua la partnership tra Nuova Fiera del Levante, l’Harvard Business Review Italia e il Centro Studi Comunicare l’Impresa, volta a promuovere la crescita formativa delle aziende del territorio, dopo la consegna delle borse di studio alle aziende che hanno partecipato alla 87^ Campionaria Internazionale, a fine settembre e dopo la consegna di 500 borse di studio a giovani laureati, professionisti e imprenditori.

Giovedì 31 ottobre, alle 11, nel Centro Congressi della Fiera del Levante, si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Premio Imprese & Talenti”, durante la quale saranno consegnate ulteriori borse di studio per il master online “International Marketing, Eventi e Media”.

“Da quest’anno, oltre alla nostra attività commerciale – ha spiegato il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli - stiamo portando avanti un percorso di formazione e informazione, investendo nelle persone e nel nostro territorio. Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità a giovani ragazze e ragazzi, proiettati nel mondo del lavoro, di arricchire il proprio know-how. Questo perché oggigiorno il contesto globale e innovativo richiede un alto livello formativo e di competenze, sempre più specifiche”.

Il Master, che è compatibile con la frequenza di lauree specialistiche, borse di studio e altri corsi, ha una durata di circa 300 ore di attività suddivise in 150 ore online con video lezioni, materiale didattico e 150 ore di Project work (attività completamente online). L’obiettivo è formare professionisti che siano in grado di operare nei settori del marketing globale, delle relazioni commerciali internazionali, con un’attenzione particolare al mondo degli eventi e dei media.

Le borse di studio sono riservate a giovani laureati meritevoli under 35, senza distinzione di facoltà, imprenditori e professionisti, o singoli membri di start-up e di imprese che si sono distinte nel proprio settore di appartenenza o che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali.

Si tratta di un master consolidato con oltre 25 anni di attività con numerose attività internazionali svolte in sinergia con prestigiose istituzioni e con lo svolgimento di eventi che hanno coinvolto numerose aziende. Ė un percorso formativo che rappresenta per i giovani laureati e per tutti coloro che fanno delle relazioni e del commercio internazionale il punto di forza per lo sviluppo del business, un mezzo per crescere e competere globalmente.

“Lo sviluppo del progetto è costante: nuovi e prestigiosi contributi di docenza rendono il master sempre più in linea con le esigenze del mondo del lavoro. Inoltre, ulteriori progetti didattici sulle nuove tecnologie, stanno generando, per i nostri studenti, interessanti opportunità anche nei settori dell’audiovideo e del broadcasting – ha spiegato Giuseppe Carbonara, coordinatore del Centro Studi Comunicare l’Impresa.

Promosso da Nuova Fiera del Levante con il patrocinio di Rai Puglia e la media partnership del TGR e del Gruppo Norba, la seconda edizione di “Premio Imprese & Talenti” vedrà la partecipazione , tra gli altri, di Pino Riccardi, vicepresidente di Nuova Fiera del Levante, Giuseppe Carbonara, coordinatore Centro studi Comunicare l’Impresa, Antonio Santese, responsabile Direzione Risorse Banca popolare di Puglia e Basilicata, Giancarlo Fiume, caporedattore Rai Puglia, e Vincenzo Magistà, direttore Tg Norba.

Il premio, oltre alla borsa di studio integrale per l’accesso al Master, include la consegna di una pergamena celebrativa che sarà conferita durante la cerimonia.