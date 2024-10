NOICATTARO - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada che collega Noicattaro a Casamassima, dove una moto ha impattato violentemente contro un furgone che trasportava uva. L'urto, di forte intensità, ha causato il ferimento del motociclista, che è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono state ancora rese note.Le forze dell'ordine, intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente, hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico per permettere i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per coordinare le operazioni di sicurezza e per avviare le indagini sulle cause dell'incidente.L'incidente ha causato disagi alla circolazione, con il traffico deviato su percorsi alternativi per diverse ore.