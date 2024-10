Lecce Wedding Show: l’evento domenica 27 ottobre a Casina Calò

LECCE - Domenica 27 ottobre, nell’autentica residenza salentina di Casina Caló a Casarano, si svolgerà fin dal pomeriggio l’undicesima edizione di Lecce Wedding Show, non una fiera, bensì un party interamente allestito e curato in ogni dettaglio per raccontare la magia di un matrimonio di charme.Le coppie di futuri sposi potranno registrarsi sul sito e accedere gratuitamente all’evento firmato LeccEventi in collaborazione con il Top Partner Idea Sposa e immergersi nell’atmosfera di un vero matrimonio da favola.Tutto intorno alla suggestiva dimora, infatti, i diversi partner presenteranno i propri servizi integrandoli con la stessa: dagli abiti da cerimonia e da sposa e sposo al make up fino alle acconciature e poi fiori, allestimenti ecosostenibili, fotografie, musica dal vivo, viaggi di nozze, automobili e idee per i cadeaux. Tutto ciò che occorre per delineare i contorni del più raffinato wedding che si possa immaginare racchiuso in una festa da non perdere.Accanto ai professionisti del wedding, infatti, gli ospiti troveranno stand enogastronomici, cocktail e musica dal vivo per un evento da vivere dalle 18.00 fino a tarda sera.Si accede gratuitamente su invito registrandosi sul sito: www.lecceweddingshow.it