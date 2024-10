Psicologo di base in Puglia: legge ancora inattuata, rischio di nuovi slittamenti

BARI - Durante un’audizione presso la Commissione Sanità, è emersa la necessità di modificare la legge regionale che istituisce il servizio di psicologia di base in Puglia. Secondo Mauro Nicastro, dirigente del dipartimento Salute, i rilievi della Corte dei Conti hanno evidenziato alcune criticità che richiedono interventi normativi. Tuttavia, tali modifiche rischiano di ritardare ulteriormente l'implementazione della legge, lasciando scoperta una parte fondamentale dell’assistenza sanitaria.L’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ha espresso preoccupazione per il possibile slittamento, ribadendo la propria disponibilità a collaborare per garantire l’avvio del servizio. Il commissario straordinario dell'Ordine, Giuseppe Luigi Palma, ha sottolineato l'importanza di attuare rapidamente la psicologia di base per intercettare precocemente il disagio psicologico e prevenire l’evoluzione di problemi più gravi, in un momento storico in cui il malessere psicologico è in costante crescita.Il servizio di psicologia di base era stato pensato per essere un pilastro nel supporto alla salute mentale, offrendo ai cittadini pugliesi un punto di riferimento accessibile. Tuttavia, le difficoltà burocratiche e i ritardi nella sua attuazione rischiano di rallentare ulteriormente la sua introduzione, lasciando molte persone senza un adeguato sostegno psicologico.