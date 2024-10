Radiologia interventistica a Brindisi: la denuncia di Luigi Caroli (FdI)

BARI - Il consigliere regionale Luigi Caroli (Fratelli d’Italia) ha diffuso una nota critica sulla situazione della radiologia interventistica all’ospedale di Brindisi, lamentando le promesse non mantenute dalla Regione Puglia. Caroli ha ricordato che, lo scorso 16 gennaio, durante una seduta della Commissione Sanità, l’assessore alla Salute Rocco Palese e il capodipartimento Vito Montanaro si erano impegnati a rimodulare il personale per riattivare il servizio di radiologia interventistica presso la struttura brindisina.Tuttavia, nonostante le rassicurazioni e le ripetute sollecitazioni del consigliere regionale Fabiano Amati, il servizio non è mai stato riattivato. A causa di questa mancanza, una donna di 28 anni, trasferita d’urgenza a Lecce dopo un’emorragia post-parto, ha rischiato la vita.Caroli ha concluso sottolineando che, secondo Fratelli d’Italia, il problema principale della sanità pugliese non riguarda la mancanza di risorse o posti letto, ma la cattiva gestione e organizzazione del sistema, attribuendo precise responsabilità al presidente della Regione, Michele Emiliano.