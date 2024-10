Rossotono: Apulia Distribuzione riapre a Bari il suo Rossotono Market, negozio storico nel quartiere Poggiofranco

RUTIGLIANO – Riapre nel cuore di Bari uno dei punti vendita storici di Apulia Distribuzione, leader nel settore della Distribuzione Moderna nel Mezzogiorno, con l’inaugurazione del nuovo Rossotono nel quartiere Poggiofranco, simbolo della grande espansione del capoluogo pugliese dagli anni ’20 del secolo scorso e oggi una delle zone più moderne della città.Tra i primi punti vendita a riaprire nel progetto di Apulia Distribuzione dedicato al restauro dei propri negozi storici, lo store rinasce con la formula del Rossotono Market, con una superficie di 900 mq e oltre 15 dipendenti.Il punto vendita, oltre al libero servizio, si presenta completo di banchi serviti di ortofrutta, gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria. I clienti potranno contare inoltre su comodità come un ampio parcheggio e il servizio di spesa a domicilio. All’interno del punto vendita, oltre alle gift card Rossotono pensate per un perfetto regalo gourmet, sono presenti 600 referenze a marchio RT e Selezione Rossotono.Il Rossotono Market di Bari aderisce inoltre al programma loyalty Speasy, con piattaforma e-commerce e app loyalty, con cui i clienti Rossotono possono accedere a sconti e promozioni, oltre a quelli già presenti sui volantini promozionali.Apulia Distribuzione conta al momento più di 378 punti di vendita in cinque regioni del Sud, per un totale di oltre 200.000 metri quadri di superficie di area vendite, a cui si aggiungono il format dell’ingrosso Cash&Carry Tuttorisparmio con i punti vendita pugliesi di Brindisi, Lucera, Corato e Capurso. Nel 2023 Apulia Distribuzione ha registrato un fatturato pari a 930 milioni di euro e un grado di soddisfazione del cliente pari al 90%.“E’ sempre una grande emozione riscoprire i negozi storici, ridare loro una nuova vita e renderli al pubblico completi di tutte le comodità di oggi” commenta Michele Sgaramella, Direttore Commerciale di Apulia Distribuzione “Il nostro programma di riapertura di vere e proprie botteghe di una volta con l’insegna Rossotono vuole unire la tradizione della nostra eccellenza gastronomica all’innovazione delle comodità che vogliamo offrire ai nostri clienti, insieme a prodotti di alta qualità accessibili a tutti.”