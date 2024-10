Taranto, addio al consigliere Massimo Battista: il cordoglio del presidente Emiliano

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso grande dolore per la scomparsa di Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto e figura nota per il suo impegno nella lotta contro l'inquinamento ambientale e per la salute dei cittadini della città.

“Ho appreso con grande tristezza della scomparsa di Massimo Battista, consigliere comunale e cittadino tarantino da sempre impegnato con onestà e determinazione nella lotta per la salute dei suoi concittadini. La malattia ha fermato la sua vita e la sua lotta, che verrà proseguita da tanti altri cittadini,” ha dichiarato Emiliano, ricordando il costante impegno di Battista nel denunciare le gravi conseguenze dell'inquinamento causato dall'ex Ilva e le numerose morti evitabili, inclusi molti bambini.

Il presidente Emiliano ha sottolineato l'apprezzamento per la dedizione e la genuinità di Battista, un uomo che ha sempre mostrato grande forza e spirito di sacrificio per adempiere al suo dovere verso la comunità. Il suo messaggio si conclude con un sentito abbraccio alla famiglia, agli amici e al movimento Liberi e Pensanti, di cui Battista era parte attiva.