Tensione in Medio Oriente: l’Iran denuncia l’aggressione israeliana all’ONU e minaccia una risposta legittima

In una lettera ufficiale indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e alla presidenza del Consiglio di Sicurezza, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran "si riserva il diritto di rispondere legalmente e legittimamente all’aggressione israeliana". Araghchi ha anche invitato l’ONU a prendere una "posizione ferma" e condannare apertamente le azioni militari israeliane, chiedendo maggiore coinvolgimento dell’istituzione nel contenere l'escalation.Nelle ore precedenti, Israele ha effettuato un raid aereo sulla periferia meridionale di Beirut, roccaforte del gruppo sciita Hezbollah. Prima dell’attacco, l’esercito israeliano aveva diffuso un avviso per invitare i residenti di alcuni quartieri a evacuare le proprie abitazioni, sostenendo che nei dintorni fossero presenti "installazioni e siti affiliati a Hezbollah".La risposta internazionale non si è fatta attendere: gli Stati Uniti hanno esortato l’Iran a interrompere le azioni contro Israele per evitare un’escalation di violenze. Mosca, tramite dichiarazioni ufficiali, ha invitato entrambe le parti a una "moderazione assoluta", esprimendo preoccupazione per la crescente instabilità nella regione.